...sind die zwei ominösen Partner einer Zusammenarbeit. Palantir platziert soeben seine Aktien direkt in New York. Erstnotiz noch offen aber in Kürze. Palantir steht für Kartenanalyse und arbeitete mit dem CIA zusammen. Einer der Großaktionäre ist Peter Thiel. Vermuteter Marktwert nach der ersten Notiz dürfte in der zweistelligen Milliarde liegen. Mitspielen? Das wird in dieser Woche noch entschieden. Die Aktie stellen wir auf die Watchlist.



