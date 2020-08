DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: Selfio bringt eigene Wasserenthärtungsanlage auf den Markt

Marburg (pta006/31.08.2020/08:00) - * Weiterer Schritt in Umsetzung der Eigenmarkenstrategie * Kunden erhalten mit "Selfio Watersoft" hochwertige Wassertechnologie zu attraktiven Konditionen

Marburg, 31. August 2020 - Die Selfio GmbH (www.selfio.de), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (WKN: 516790), bringt unter der Bezeichnung "Selfio Watersoft" jetzt ein weiteres Produkt unter eigener Marke auf den Markt. Nach den Vorgaben von Selfio werden die Wasserenthärtungsanlagen in zwei Modellgrößen von einem der weltweit führenden Anbieter von Technologien zur Wasseraufbereitung in Europa produziert und nach europäischen Qualitätsstandards zertifiziert.

Systeme zur Wasserenthärtung stellen nach Fußbodenheizungen die zweitgrößte Produktgruppe im Sortiment der Selfio dar. Sie machen rund 20 % des Umsatzes aus. Die "Selfio Watersoft"-Modelle ergänzen das bestehende Portfolio von Produkten anderer Markenanbieter. Zudem wird Selfio ihren Kunden attraktive Zusatzleistungen rund um die Wasserenthärtung anbieten. Mit der Produkteinführung geht Selfio einen weiteren großen Schritt in der Umsetzung ihrer Eigenmarkenstrategie. Die Kontraktherstellung unter eigener Regie trägt zur Senkung der Materialeinstandskosten in diesem Produktsegment maßgeblich bei und soll die Ertragskraft des Onlinehandels im 3U Konzern weiter steigern helfen.

"Neben der intensiven Pflege der vielfältigen Lieferantenbeziehungen ist die Eigenmarkenstrategie ein weiterer Baustein, mit dem wir unsere Wettbewerbsposition weiter festigen und ausbauen", unterstreicht Roger Moore, Geschäftsführer im 3U Onlinehandel. "Unsere Kunden erhalten von uns ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das stellen wir mit 'Selfio Watersoft' erneut unter Beweis. Rund um diese Produkte mit hochwertiger Technologie, leicht zu installieren und zu einem wettbewerbsfähigen Preis, bieten wir unseren Kunden Beratungsleistungen und Garantien. So ermöglichen wir es ihnen, ihre Wohn- und Lebensqualität sicher, eigenhändig und nachhaltig zu verbessern."

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3U.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK), Erneuerbare Energien (EE) und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsfelder Cloud Computing und Onlinehandel energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an.

