Seoul, Korea (ots/PRNewswire) - Kokam Co., Ltd (http://kokam.com/), ein Tochterunternehmen von SolarEdge (https://www.solaredge.com/), das Lithium-Ionen-Batterien und integrierte Energielösungen anbietet, hat heute die Einführung eines innovativen, kostengünstigen Batteriespeicher-Systems für unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) bekanntgegeben. Kokam ist bereits im USV-Batterie-Markt aktiv und stärkt seine Position mit einem neuen, modernen Batterie-System, das mithilfe von innovativen Zelltechnologien den C-Koeffizienten und die Energiedichte erhöht.Das neue Batterie-System mit einer hohen Ausgangsleistung bei einem C-Koeffizienten von 8 wurde für den Einsatz in Einrichtungen entwickelt, die sich keine Stromausfälle leisten können. In Rechenzentren, Banken und Halbleiterfabriken etwa ist ein nahtloses Umschalten auf ein vollständiges Notsystem für die Stromversorgung im Falle eines Stromausfalls entscheidend. Dieses fortschrittliche Batterie-System bietet eine um bis zu 46 % geringere Grundfläche und ist im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien bis zu 20 % leichter. Das einfache und kompakte Design erleichtert die Wartung und senkt die bereits niedrigen Gesamtbetriebskosten noch weiter, und das um bis zu 40 % im Vergleich zu traditionellen Blei-Säure-Batterien."Weil es immer mehr Rechenzentren gibt und das Netz instabiler wird, wächst der Markt für USV-Batterien deutlich. Als führender Anbieter für Batterie-Lösungen ist Kokam bestens aufgestellt, um diese Marktbeschleunigung mit technologischer Innovation zu unterstützen," verkündete Ike Hong, der Präsident von Kokam. "Die Einführung unseres neuen, modernen Batterie-Systems für den USV-Batteriemarkt zielt darauf ab, eine kostengünstige und fortschrittliche Lösung für die aktuellen Herausforderungen im Hinblick auf instabile Stromnetze zu bieten."Kokam nimmt bereits Vorbestellungen für das neue USV-Batterie-System entgegen.Über Kokam:Kokam ist ein globaler Marktführer in der Produktion hochwertiger Lithium-Ionen-Batterien und moderner Lösungen für Energiespeicher-Systeme. Mit seiner patentierten Zellfertigungstechnologie bietet Kokam Energielösungen, die sich durch höhere Qualität, Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit auszeichnen. Kokam hat sich Fragen der Energiespeicherung verschrieben und entwickelt maßgeschneiderte Zelltechnologien für die anspruchsvollsten Energiespeicher-Anwendungen sowie Lösungen, die auf die vielseitigen Kapazitätsanforderungen von Kunden eingehen. Heute werden Kokams hochmoderne Batterie-Lösungen überall auf der Welt und in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter Elektrofahrzeuge, Energiespeicher-Systeme (ESS), Luft- und Schifffahrt sowie unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV). Kokam ist ein Tochterunternehmen von SolarEdge, einem NASDAQ-börsennotierten Unternehmen, das weltweit führend im Bereich Smart Energy ist. Online ist Kokam unter kokam.com zu finden.Über SolarEdge:SolarEdge ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Energietechnik. Durch den Einsatz unserer herausragenden Ingenieursleistungen und unser stetiges Streben nach Innovation erschafft SolarEdge intelligente Energielösungen, mit denen der tägliche Energiebedarf gedeckt und zukünftiger Fortschritt vorangetrieben wird. SolarEdge hat eine intelligente Wechselrichterlösung entwickelt, die die Art der Energiegewinnung und des Energiemanagements eines PV-Systems grundlegend verändert hat. Der DC-optimierte Wechselrichter von SolarEdge maximiert die Energiegewinnung und senkt gleichzeitig die Kosten für den vom PV-System erzeugten Strom. SolarEdge hat sich ganz der Weiterentwicklung der Smart Energy-Technik verschrieben und bedient mit seinen Lösungen für PV-Anlagen, Speichersysteme, Ladelösungen für Elektroautos, USV, Antriebe für E-Autos und Netzdienstleistungen eine breite Palette an Energiemarktsegmenten. SolarEdge ist im Internet unter solaredge.com zu finden.Pressekontakt:für die PresseKokamJin S. JungGeneral ManagerBusiness Development & MarketingJinSuk.Jung@kokam.com+82-31-362-0121SolarEdge TechnologiesLily SalkinPublic and Media Relations DirectorLily.salkin@solaredge.com+972-522028240Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1245819/UPS_Rack.jpgOriginal-Content von: Kokam, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119868/4692772