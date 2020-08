Die Nordex SE hat nach Abschluss der erforderlichen Infrastrukturarbeiten die erste von 114 Turbinen für das Projekt "Nysäter" in Schweden errichtet. Die Turbinenerrichtung an den zwei Standorten "Hästkullen" und "Björnlandhöjden" ist das zurzeit größte Projekt der Nordex Group in Europa. Das laufende Projekt über 104 Turbinen vom Typ N149/4.0-4.5 und zehn vom Typ N131/3900 sowie die dazugehörigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...