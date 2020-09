DGAP-Ad-hoc: Dynastar AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalerhöhung

Dynastar AG beschließt Umfirmierung sowie Bar- und Sachkapitalerhöhung / Einbringung des Rohstoffunternehmens Couno Resources



31.08.2020 / 11:47 CET/CEST

Dynastar AG beschließt Umfirmierung sowie Bar- und Sachkapitalerhöhung / Einbringung des Rohstoffunternehmens Couno Resources - Erhöhung des Grundkapitals auf insgesamt CHF 2.000.000 - Änderung der Firmierung in SunMirror AG - Verlegung des Firmensitzes nach Zug - Änderung des Geschäftsjahres auf 01.07-30.06. Zürich - 31. August 2020. Auf der heutigen Generalversammlung der Dynastar AG ("Dynastar"; ISIN: CH0396131929) haben die Aktionäre des Unternehmens wichtige Weichenstellungen für die geplante künftige Ausrichtung der Gesellschaft als Unternehmen mit Schwerpunkt im Rohstoffsektor vorgenommen. Beschlossen wurde u. a. eine gemischte Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlage unter teilweisem Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre. Im Rahmen der Barkapitalerhöhung sollen 500.000 Aktien von strategischen Investoren zu einem Preis von jeweils CHF 1,00 gezeichnet werden. Zudem wurde beschlossen, weitere 1.175.000 Aktien gegen Sacheinlage auszugegeben. Im Gegenzug wird das Bergbau- und Explorationsunternehmen Couno Resources S.A. als Sacheinlage in die Dynastar AG eingebracht. Insgesamt erhöht sich das Grundkapital der Dynastar AG somit von CHF 325.000 auf CHF 2.000.000. Die Generalversammlung von Dynastar hat des Weiteren beschlossen, die Firmierung der Gesellschaft in SunMirror AG zu ändern. Der Firmensitz soll in der Schweiz von Zürich nach Zug verlegt werden. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Dr. Heinz Rudolf Kubli, Verwaltungsrat von Dynastar (künftig SunMirror AG): 'Mit den Beschlüssen der Generalversammlung wurde eine neue Ära für unser Unternehmen eingeläutet. Als SunMirror AG werden wir zu einem Bergbau- und Explorationsunternehmen, das expansiv vom Superzyklus wichtiger Rohstoffe profitiert. Hierbei ist die Einbringung von Couno Resources ein erster Schritt.' Couno Ressources ist u. a. fokussiert auf Rohstoffe wie Gold, Lithium, Nickel und Eisenerz. Das Unternehmen legt als Explorationsgesellschaft den Schwerpunkt dabei auf Gebiete, die für ihr hohes geologisches Potenzial bekannt sind und in denen sich einige der ergiebigsten Minen und Rohstoffvorkommen weltweit befinden. Aktuell verfügt Couno Resources über vier Projekte in Westaustralien. Das Unternehmen hat ein Leitungsteam mit umfassender Expertise im Bereich Bergbau und langjährigem, erfolgreichen Track Record. Dynastar (künftig SunMirror AG) plant weitere Wachstumsschritte, bei denen geopolitisch als sicher eingestufte Regionen der Welt im Vordergrund stehen. Auch Engagements in Europa können Teil der weiteren Expansionsstrategie sein. Dr. Heinz Rudolf Kubli, Verwaltungsrat von Dynastar (künftig SunMirror AG): 'Die globale Nachfrage nach Rohstoffen wird über die kommenden Jahrzehnte getrieben durch die zunehmende industrielle Nachfrage aus Schwellenländern und Industrienationen, die einhergeht mit dem Aufschwung neuer Technologien und Sektoren, wie beispielsweise Elektromobilität. Und auch Gold steht nach Einschätzung zahlreicher Marktexperten vor einem langdauernden Aufschwung. Wir sind überzeugt, dass SunMirror in diesem Umfeld dynamisch wachsen kann.' Pressekontakt

