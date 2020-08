VANCOUVER, BC / 31. August 2020 / NeutriSci International Inc. ("NeutriSci" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NU, OTCQB: NRXCF, FRANKFURT: 1N9) - ein innovatives Technologieunternehmen, das Produkte für die Nutrazeutikabranche entwickelt - freut sich, gemeinsam mit seinem Produktionspartner Cryopharm über einen neuen Markteintritt sowie Einzelheiten zur Einführung neuer Produktlinien im Oktober 2020 zu berichten.

Die bestehende Cryopharm-Produktlinie der Marbl Melts wird nun durch das neue Produkt "Kali Juice" ergänzt. Kali Juice ist ein köstliches Mischgetränk auf Cannabisbasis ohne Zucker und ohne Kalorien, das in drei unterschiedlichen Geschmacksrichtungen "Pink Lemonade", "Raspberry Punch" und "Sweet Iced Tea" erhältlich ist.

Bei allen Marken werden für die Herstellung der Produkte sowohl das geistige Eigentum und die Technologie von NeutriSci als auch die geschützten Inhaltsstoffe des Unternehmens verwendet. Die Produktlinien, einschließlich Kushtabs und Zenstix, sollen in Kalifornien ab sofort auf den Markt kommen; die Markteinführung in einem weiteren westlichen US-Bundesstaat ist im kommenden Monat geplant, der Vertrieb in diesem Bundesstaat erfolgt über 600 Apotheken.

NeutriSci möchte zudem klarstellen, dass im Einklang mit den Umsatzerfassungsrichtlinien des Unternehmens der Umsatz der ersten Musterbestellung aus Japan im Quartalsbericht für das 3. Quartal berücksichtigt wird. Umsätze werden dann erfasst, wenn das Unternehmen seine Leistungsverpflichtungen erbracht hat und die Verfügungsmacht über das entsprechende Produkt auf den Kunden übertragen wurde. Die Verfügungsmacht gilt als übertragen, sobald der Kunde das Produkt erhalten hat.

Nach der vorhergehenden Pressemeldung im Hinblick auf das japanische Projekt liegt die Zustellung der finalen Arbeitsproben in der Verpackungsgröße mit 7 Tabs rund 10-15 Tage hinter dem Zeitplan. Dies ist im Wesentlichen auf die verkürzten Produktionsstunden in Asien sowie die voraussichtlich langsamere Auslieferung bzw. längere Lieferzeiten wegen der aktuellen COVID-Lage in der Region zurückzuführen. Die Genehmigung der finalen Verpackung durch Tabletz LLC sollte planmäßig in den nächsten zwei Wochen erfolgen.

Glen Rehman, CEO von NeutriSci, meint: "Die Zustellung der finalen Version der Arbeitsproben für die aus 7 Tabs bestehende Verpackung für das japanische Projekt hat sich verzögert. Die Produktion der Endversion wurde abgeschlossen und diese wurde zur endgültigen Genehmigung ausgeliefert. Wir gehen davon aus, dass der letzte Schritt in den nächsten Wochen erfolgen kann und anschließend der erste Großauftrag erteilt wird. Wir freuen uns auf den Launch der Tabletz-Webseite und darauf, weitere Einzelheiten im Hinblick auf das Vertriebsnetz in Japan vermelden zu können. Zudem verleihen die Fortschritte, die Cryopharm bei der Erschließung neuer Märkte macht, auch uns positive Impulse für die Zukunft."

"Ich möchte, dass unsere Investoren wissen, dass wir unser Bestes geben, um die Aufgaben in Zusammenhang mit Japan, Kalifornien und anderen Ländern zeitgerecht zu erledigen. Es ist uns sehr wohl bewusst, dass wir in der momentanen Phase aufgrund von Umständen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, einige Zeit verlieren werden. Jeder ist sich darüber im Klaren, dass wir gerade schwierige Zeiten durchmachen. Aber ungeachtet der Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, werden unsere Bemühungen letztendlich von Erfolg gekrönt sein", fügt er hinzu.

Über NeutriSci International Inc.

NeutriSci ist auf die Innovation, Produktion und Formulierung von Nutrazeutika-Produkten spezialisiert. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen NeutriSci konzentriert sich darauf, mit Bedarfsartikelläden, Drogeriemärkten, Läden für Massenartikel und Supermärkten nachhaltige Vertriebsmodelle für neuenergy aufzubauen. Neuenergy ist das vom Unternehmen entwickelte natürliche Energie- und Nahrungsergänzungsmittel, das auf der wohltuenden Wirkung von Heidelbeeren basiert. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.neutrisci.com.

Für das Board of Directors von

NEUTRISCI INTERNATIONAL INC.

Glen Rehman

President und CEO

Tel: (403) 264-6320

Anlegerkontakt: investors@neutrisci.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden von der US Food & Drug Administration nicht bewertet. Produkte und Wirkstoffe sind nicht für die Diagnose, Behandlung, Heilung oder Prävention von Erkrankungen bestimmt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Englische OriginalmeldungDie übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:Übersetzung

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA64129Y1079