Unsere letzte Kommentierung zum Ölmarkt überschrieben wir an dieser Stelle vor genau zwei Wochen mit "Brent C.O. - Kommt nun Bewegung in die Ölpreise?". Nach knapp zwei Wochen lässt sich konstatieren, dass per se durchaus Bewegung in die Preisentwicklung von Brent C.O. gekommen ist, dass diese aber bislang nicht zwingend gewesen ist. Die bereits zuletzt relevanten Preisbereiche haben auch weiterhin Gültigkeit. Es mangelt weiterhin an Durchschlagskraft. ...

