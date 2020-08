Die Carnival-Anleger klammern sich in diesen Tagen an jeden Strohhalm. Aufgrund von "Corona-Hoffnungen" konnte die Aktie des weltgrößten Anbieters von Kreuzfahrten zuletzt zulegen. Konkret hat die Food and Drug Administration (FDA) einen neuen Covid-19-Test von Abbott Labs genehmigt, der nach Angaben des Unternehmens gerade einmal fünf Dollar kostet und in 15 Minuten Ergebnisse liefert. Donald Trump ist offenbar begeistert: Der US-Präsident hat sich bereits zum Kauf von 150 Millionen der Tests verpflichtet.

