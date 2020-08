Dem jüngsten Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern zufolge sollen die kostenlosen Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten wegfallen. Voraussichtlich vom 1. Oktober an sollen Urlauber stattdessen in Quarantäne gehen. Auch in Europa wurden zuletzt die Maßnahmen vielerorts verschärft. Ein Überblick: Wo gilt Maskenpflicht?

Den vollständigen Artikel lesen ...