Rund um den Globus sichern sich immer mehr Ländern potenzielle Corona-Impfstoffdosen. So auch Kanada: Das nordamerikanische Land will vom Impfstoff-Entwickler Novavax bis zu 76 Millionen Dosen NVX-CoV2373 beziehen. An der Börse findet die Meldung Anklang, die Aktie geht mit deutlichen Kursaufschlägen in den US-Handel.Der Deal basiert auf einer Grundsatzvereinbarung mit der kanadischen Regierung. "Wir freuen uns, mit der kanadischen Regierung bei der Lieferung unseres Covid-19-Impfstoffs zusammenzuarbeiten, ...

