Mainz (ots) - Woche 36/20Do., 3.9.20.15 ZDF SPORTextraUEFA Nations LeagueDeutschland - SpanienGruppenphase, 1. Spieltag. . . Bitte Ergänzung beachten:Experte: Per Mertesacker Woche 37/20So., 6.9.20.15 ZDF SPORTextraUEFA Nations LeagueSchweiz - DeutschlandGruppenphase, 2. Spieltag. . . Bitte Ergänzung beachten:Experte: Per Mertesacker Woche 38/20Fr., 18.9.20.15 ZDF SPORTextraBundesliga liveFC Bayern München - FC Schalke 041. Spieltag. . . Bitte Ergänzung beachten:Experte: Per Mertesacker Woche 39/20So., 20.9.Bitte neuen Ausdruck beachten:0.35 ZDF-History (VPS 23.45/HD/UT)Maria Theresia - Österreichs große Herrscherin(Erstsendung 18.2.2018)Deutschland 2018Woche 40/20 Mi., 30.9.20.15 ZDF SPORTextraSupercup 2020FC Bayern München - Borussia Dortmund. . . Bitte Ergänzung beachten:Übertragung aus der Allianz Arena in München Bitte streichen: DolbyDigital 5.1