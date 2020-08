DJ MÄRKTE USA/Aktiensplits bescheren Apple und Tesla kräftige Gewinne

NEW YORK (Dow Jones)--Zweigeteilt zeigen sich die US-Börsen am Montagmittag (Ortszeit). Dabei sind sie am letzten Handelstag des Monats auf Kurs, den besten August seit Jahren einzufahren. Alle drei großen Indizes dürften den August mit einem Plus von mindestens 7 Prozent abschließen, und S&P-500 und Nasdaq-Composite sogar stark zulegen wie zuletzt im August 1984. In der vergangenen Woche waren die beiden Indizes bereits von Rekord zu Rekord geeilt.

Der jüngste positive Impuls für Aktien kommt von der US-Notenbank und deren in der Vorwoche eingeleiteten Richtungswechsel, nun statt eines festen Inflationsziels ein Inflationsniveau zu verfolgen. Für die Anleger ist das ein klares Signal, dass die Zinsen auf absehbare Zeit niedrig bleiben werden.

Daneben sorgt die jüngste Bilanzsaison der US-Unternehmen für Optimismus, die laut Teilnehmern deutlich besser als befürchtet verlaufen ist. Hinzu kommt, dass wieder hoffnungsvolle Nachrichten aus der Corona-Impfstoffforschung die Runde machen.

Favorisiert werden weiter Aktien aus dem Technologiesektor, der als Gewinner der Corona-Pandemie gilt. Standardwerte bleiben dagegen zurück, abzulesen am Dow-Jones-Index, der um 0,8 Prozent nachgibt auf 28.436 Punkte. Der S&P-500 bewegt sich kaum vom Fleck, die technologielastigen Nasdaq-Indizes gewinnen bis zu 0,8 Prozent.

Mit dem Ende der Urlaubszeit könnte es am Aktienmarkt allerdings wieder turbulenter zugehen. Wenn die Mitglieder des Kongresses aus der Sommerpause zurückkehren, wird die bislang erfolglose Debatte um dringend benötigte weitere Corona-Hilfsprogramme weitergehen. Daneben geht der Präsidentschaftswahlkampf mit diversen Unwägbarkeiten in die heiße Phase, und auch der Handelsstreit mit China schwelt weiter. Am Freitag hat Peking im Streit um den Verkauf des US-Geschäfts der App Tiktok die Vorschriften für den Export von chinesischer Technologie verschärft.

Apple und Tesla jetzt viel billiger

Für starke Kursgewinne sorgen die Aktiensplits bei Apple und Tesla. Nachdem die Kurse beider Unternehmen zuletzt luftige Höhen erreichten, werden sie nun optisch billiger gemacht, um weitere Anleger anzuziehen. Apple-Aktionäre haben nun vier Mal so viele Aktien in ihren Depots, bei Tesla sind es fünf Mal so viele - allerdings zu einem entsprechend niedrigeren Kurs. Für Apple geht es um 3,7 Prozent nach oben auf jetzt 129,44 Dollar, Tesla machen sogar einen Satz um 9,0 Prozent und kosten auch nach der Fünftelung immer noch 482,33 Dollar.

Weil sich mit dem Apple-Split das Gewicht des Technologiesektors im Dow verringert hat, sind zum Wochenstart beschlossene Änderungen im Dow-Jones-Index wirksam geworden. Ziel ist es, damit die US-Wirtschaft realistischer abzubilden. Salesforce.com, Amgen und Honeywell gehören nun dem Dow an, ihre Plätze räumen mussten Pfizer, Exxon Mobil und Raytheon. Honeywell verlieren 1,6, Amgen 0,7 und Salesforce 1,4 Prozent. Die drei Titel hatten im Vorfeld bereits von der Aufnahme profitiert. Exxon Mobil liegen ebenso 1,1 Prozent im Minus wie Raytheon, Pfizer tendieren kaum verändert.

Im Minus liegen die Aktien jener Unternehmen, denen zuletzt Interesse am Kauf von Tiktok nachgesagt wurde. Walmart fallen um 3,0 Prozent, Oracle um 0,6 Prozent und Microsoft um 1,6 Prozent.

Eine Kursexplosion um 171 Prozent erlebend Aimmune Therapeutics, befeuert von einem Übernahmeangebot von Nestle. Die Schweizer sind an Aimmunes Medikament Palforzia gegen Erdnussallergie interessiert und bewerten das Unternehmen insgesamt mit 2,6 Milliarden Dollar.

Die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat legen um 2,5 Prozent zu, nachdem die Citigroup sie auf "Neutral" von "Sell" hochgestuft hat.

Dollar leidet weiter unter neuer Notenbank-Taktik

Der Dollar ist weiter auf dem Weg nach unten, der Dollar-Index gibt um fast 0,4 Prozent nach. Der Euro baut seine jüngsten Gewinne aus. Mit rund 1,1950 Dollar steht er nicht weit entfernt von seinem Jahreshoch bei 1,1966 Dollar. So teuer wie zuletzt im Mai 2019 ist der Yuan gegenüber dem Dollar. Der Dollar leide unter den jüngsten Beschlüssen der US-Notenbank. Goldman Sachs rechnet angesichts des Ziels einer Durchschnittsinflation von 2 Prozent in den USA mit einer verstärkten Abwertung. Die Societe Generale sieht den Euro bis kommendes Jahr bis auf 1,25 Dollar steigen.

Der schwächere Dollar stützt die Preise, der in Dollar gehandelten Rohstoffe. Daneben hätten die neuesten chinesischen Einkaufsmanagerindizes Hoffnungen auf eine steigende Nachfrage geweckt, heißt es am Markt. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuert sich um 0,4 Prozent. Der Goldpreis zieht um ein halbes Prozent an. Beobachter verweisen auch auf höhere Inflationserwartungen als Preistreiber.

Staatsanleihen legen leicht zu, die Zehnjahresrendite gibt minimal nach auf 0,70 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.436,41 -0,76 -217,46 -0,36 S&P-500 3.505,90 -0,06 -2,11 8,52 Nasdaq-Comp. 11.768,30 0,62 72,67 31,16 Nasdaq-100 12.089,65 0,78 93,79 38,44 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,13 -2,4 0,15 -107,3 5 Jahre 0,26 -0,2 0,26 -166,3 7 Jahre 0,48 -1,0 0,49 -177,0 10 Jahre 0,70 -1,6 0,72 -174,2 30 Jahre 1,46 -3,5 1,50 -160,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:21 Fr, 17:59 Uhr % YTD EUR/USD 1,1946 +0,32% 1,1899 1,1901 +6,5% EUR/JPY 126,43 +0,67% 125,69 125,32 +3,7% EUR/CHF 1,0770 +0,06% 1,0751 1,0759 -0,8% EUR/GBP 0,8932 +0,14% 0,8925 0,8923 +5,5% USD/JPY 105,83 +0,36% 105,51 105,31 -2,7% GBP/USD 1,3375 +0,18% 1,3332 1,3338 +0,9% USD/CNH (Offshore) 6,8485 -0,18% 6,8544 6,8630 -1,7% Bitcoin BTC/USD 11.729,26 +1,11% 11.659,26 11.543,00 +62,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,11 42,97 +0,3% 0,14 -24,8% Brent/ICE 45,85 45,81 +0,1% 0,04 -25,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.972,54 1.963,47 +0,5% +9,08 +30,0% Silber (Spot) 28,20 27,48 +2,6% +0,72 +58,0% Platin (Spot) 937,55 929,60 +0,9% +7,95 -2,8% Kupfer-Future 3,03 3,00 +1,2% +0,04 +7,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2020 12:25 ET (16:25 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.