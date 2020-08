Glaubt man den gleichgeschalteten Medien waren an diesem Tag nur ca. 30 000 Demonstranten in Berlin, die nichts anderes vorhatten, als gewalttätig den Reichstag zu stürmen. In Wahrheit waren unzählig viele Menschen unterwegs. Auf der Straße des 17.Juni haben hunderttausende Freidenker friedlich für Wahrheit, Liebe und Freiheit demonstriert. Da ich selbst vor Ort war und eine Rede hielt, sowie Robert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...