Der US-Dollar ist nach dem Symposium der Notenbanker in Jackson Hole am Devisenmarkt unter Druck geraten. Das zarte Pflänzchen einer möglichen Erholung des US-Dollar gegen den Yen, das noch zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle zu beobachten war, ist mittlerweile "verwelkt". In den letzten Handelstagen entbrannte bei USD/JPY ein erbitterter Kampf um Widerstände und Unterstützungen. ...

