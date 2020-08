DJ PTA-Adhoc: Syzygy AG: Aufgrund der COVID-19 Pandemie veranstaltet die SYZYGY AG am 27. Oktober 2020 eine virtuelle Hauptversammlung - und wird für das Geschäftsjahr 2019 keine Dividendenausschüttung vorschlagen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bad Homburg (pta050/31.08.2020/21:20) - Aufgrund der COVID-19 Pandemie veranstaltet die SYZYGY AG am 27. Oktober 2020 eine virtuelle Hauptversammlung und wird für das Geschäftsjahr 2019 keine Dividendenausschüttung vorschlagen

Aufgrund der COVID-19 Pandemie kann die diesjährige Hauptversammlung am 27. Oktober 2020 zum Schutz der Gesundheit der Aktionäre, Mitarbeiter sowie der beteiligten Dienstleister nicht wie geplant als Präsenzveranstaltung in Frankfurt stattfinden. Daher wird sie als rein virtuelle Veranstaltung, ohne physische Präsenz der Aktionäre, durchgeführt werden.

Weiter haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der SYZYGY AG beschlossen, der Hauptversammlung keine Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 vorzuschlagen. Damit passt die Verwaltung der Gesellschaft den bisher für das Geschäftsjahr 2019 angekündigten Gewinnverwendungsvorschlag von 0,20 Euro pro Aktie an. Die Gesellschaft trägt damit der Geschäftsentwicklung sowie dem aktuell unsicheren Marktumfeld Rechnung.

Auf Basis der bisher vorliegenden Erkenntnisse rechnet die SYZYGY AG im Geschäftsjahr 2020 weiter mit rückläufigen Umsatzerlösen im Bereich zwischen 10 bis 20 Prozent sowie einer EBIT-Marge im mittleren einstelligen Bereich.

Die Tagesordnung zur Hauptversammlung wird in den nächsten Tagen veröffentlicht.

Über die SYZYGY Gruppe

SYZYGY ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für die Transformation in Marketing und Vertrieb. SYZYGY kreiert, orchestriert und gestaltet digitale Erlebnisse und Produkte für Marken, Unternehmen und Menschen. Strategie, Produkte und Aktivierung sind die zentralen Services der Gruppe. Technologie ist dabei das verbindende und skalierende Element.

Die 1995 gegründete und in Deutschland börsennotierte SYZYGY Gruppe beschäftigt rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vier Ländern. Sie ist mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Mehrheitsaktionär ist die WPP Gruppe mit 50,3 Prozent der Anteile.

Zur Gruppe gehören neben der Hauptmarke SYZYGY und der Strategieagentur diffferent auch das polnische Designstudio Ars Thanea. Zu den Kunden gehören renommierte Marken wie AVIS, BMW, Commerzbank, Consorsbank, Daimler, Deutsche Bank, Kyocera, Lufthansa, Mazda, Miles & More, mobile.de, o2, Paypal, Porsche, Techniker Krankenkasse und Volkswagen.

