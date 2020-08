Auch in der abgelaufenen Woche tendierten die internationalen Aktienmärkte weiterhin sehr fest. Der MSCI World (Euro)-Index kletterte um weitere + 1,7 %.Die in Europa und vielen Schwellenländern zuletzt ausgebrochene 2. Welle der Corona-Pandemie war in der letzten Woche erneut ohne jede Relevanz, da in Asien und seit 24.07. selbst auch in den USA die täglichen Neuinfektionszahlen anhaltend rückläufig sind und außerdem erste Impfstoffzulassungen nun immer näher bevorstehen.Die Bilanz der Gewinnberichtssaison in den USA zum 2. Quartal verbesserte sich auch in der abgelaufenen Woche mehr und mehr, was den wesentlichen Ausschlag für den weiteren Anstieg der Aktienmärkte geliefert haben dürfte. Per 28.08. haben nun 98 % aller S&P 500-Konzerne ihre Quartalszahlen veröffentlicht, wobei mittlerweile sogar 84 % (Vorwoche 82 %) von diesen die Nettogewinnerwartungen der Analysten übertreffen konnten. Im Vergleich der letzten 5 Jahre, in denen die durchschnittliche Quote positiv überraschender Gewinnpublikationen der S & P 500-Konzerne lediglich bei 72,5 % lag, stellt das jetzige Berichtsquartal somit das mit Abstand beste seit 2015 dar, und wies dabei zudem auch eine astronomische, bisher noch nie dagewesene Überbietung der Analystenkonsensprognosen um sage und schreibe 23,1 % auf.

