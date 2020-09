EQS Group-Ad-hoc: Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Publikumsaktionäre von Meier Tobler haben knapp 60 Prozent der Bezugsrechte ausgeübt, der Handel ist abgeschlossen



01.09.2020 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Version française: www.meiertobler.ch/fr/Investisseurs-et-medias

Versione italiana: www.meiertobler.ch/it/Investitori-e-media



Nebikon, 1. September 2020 Die Publikumsaktionäre von Meier Tobler haben knapp 60 Prozent der Bezugsrechte ausgeübt, der Handel ist abgeschlossen Bezugsrechtsangebot plangemäss beendet

Ausübungsquote 59.2 %

Silvan G.-R. Meier hält neu 56.5 % an Meier Tobler

Der Free Float beträgt 43.5 %

Das Bezugsrechtsangebot von Meier Capital wurde am 31. August 2020 um 12:00 Uhr wie geplant abgeschlossen. Die Publikumsaktionäre von Meier Tobler haben 59.2 Prozent der Bezugsrechte ausgeübt. Der Anteil von Silvan G.-R. Meier an Meier Tobler sank damit auf 56.5 Prozent. Der Free Float stieg von 27.2 Prozent auf 43.5 Prozent. Der Verwaltungsrat von Meier Tobler begrüsst, dass das Angebot von Meier Capital auf grossen Anklang bei den Publikumsaktionären stiess und dass der Free Float markant erhöht werden konnte. Weitere Auskünfte

Meier Tobler, Corporate Communications

+41 44 806 49 00, group@meiertobler.ch

www.meiertobler.ch/investoren Termine

31. Dezember 2020 Abschluss des Geschäftsjahres 2020

4. März 2021 Medien- und Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 2020

30. März 2021 Generalversammlung Meier Tobler ist ein auf den Schweizer Markt fokussierter Haustechnik-Anbieter. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und beschäftigt heute über 1300 Mitarbeitende. Die Aktien von Meier Tobler sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol MTG). Diese Medienmitteilung steht Ihnen auf www.meiertobler.ch/investoren zur Verfügung.

