Zoom machte in der Coronakrise einen Umsatzsprung um 355 %. Das ergibt eine Hochrechnung für die Umsätze in diesem Jahr von 2,4 Mrd. $, aber einen Marktwert von 110 Mrd. $. Wer spielt mit?



