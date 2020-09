Baar (awp) - Ascom hat aus Grossbritannien einen Folgeauftrag für seine Myco 3 Smartphones erhalten. Das Unternehmen mit Sitz in Baar liefert mehr als 10'000 Geräte an die britische Person Centred Software (PCS). Das Volumen der Vertragsverlängerung betrage 3,9 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...