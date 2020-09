Welche Themen sind am Dienstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Wirtschaftsminister Peter Altmaier will am Vormittag die neuen Prognosen zum Bruttoinlandsprodukt vorstellen, Bayer will einem Agenturbericht zufolge 70 Prozent der US-Firma Care/of erwerben und Freenet will für bis zu 100 Mio Euro eigene Aktien...

Den vollständigen Artikel lesen ...