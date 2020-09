Vorsichtiger Optimismus am Terminmarkt. In der Woche vor dem amerikanischen Labor-Day Wochenende hängen sich die wenigsten Anleger mit großen Wetten aus dem Fenster, da das Handelsvolumen traditionell niedrig ist, doch die Stimmung bleibt grundsätzlich positiv. Der DAX-Future notiert vorbörslich wieder knapp über der Marke von 13.000 Punkten und alle US-Futures bewegen sich leicht im Plus. Die Führung hat der Nasdaq-Future mit einem Plus von mehr als 0,3 % auf über 12.150 Punkte übernommen.Das sah gestern Nachmittag noch deutlich trüber aus. Der Handel in Europa sackte zum Börsenschluss ins Minus. Fast alle wichtigen Leitindizes schlossen am Montagnachmittag tiefer. Der DAX sank am Ende um -0,67 % und fiel unter die entscheidende Marke von 13.000 Punkten mit einem Schlussstand von 12.945,38 Punkten. Unter den deutschen Leitindizes konnte sich nur der TecDAX auf dem Schlusskursniveau vom Freitagnachmittag halten.

