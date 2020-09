Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen Fehlstart in die neue Handelswoche hingelegt. Am Nachmittag rutschte er ab und fiel damit unter die Marke von 13.000 Punkten. Allerdings kann sich die Bilanz für den Monat August mehr als sehen lassen. Insgesamt legte der DAX in diesem Monat 5,1 Prozent zu. Die Marktidee ist diesmal Tesla.