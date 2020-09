Philips will Kosten für stornierten Teilauftrag von US-Regierung zurückholen (FAZ) ROCHE ERHÄLT FDA-ZULASSUNG FÜR HIV-1/HIV-2-TEST AUF COBAS 6800/8800 SYSTEMEN SANOFI: KEVZARA VERFEHLT ZIEL IN PHASE III STUDIE MIT COVID-19-PATIENTEN Telecom Italia verkauft Anteil am Kabelnetzwerk FiberCop an KKR - 37,5% für 1,8 Mrd EUR AURELIUS CFO Steffen Schiefer legt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung nieder Biotest erreicht bedeutenden klinischen Meilenstein für IgG Next Generation Erste Warnstreiks bei der Deutschen Post (Welt) freenet AG beschließt Aktienrückkaufprogramm für bis zu 100 Mio EUR Syzygy AG wird für das Geschäftsjahr 2019 keine Dividendenausschüttung vorschlagen Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 ...

