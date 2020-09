Bei Tesla reagierten die Investoren euphorisch auf den Aktiensplit. Lagen die Papiere vorbörslich nur leicht im Plus, so schnellten sie im regulären Handel in der Spitze um mehr als sechs Prozent auf 470 Dollar nach oben. Damit lagen sie mit einigem Abstand an der Spitze des Nasdaq 100 Index. Hier erhielten die Aktionäre für jedes Papier vier weitere dazu."Die Ankündigung des Aktiensplits war ein weiterer Katalysator für die Kursentwicklung der Tesla-Aktie", konstatierte Analyst Sven Diermeier von ...

