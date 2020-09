Die US-Börsen so starkt im August wie seit 36 Jahren nicht. Und der DAX? Martin Utschneider, Donner & Reuschel, mit technischen Analysen zu DAX, Gold, NASDAQ, Solactive Precious Metals Top 25. Warnzeichen im DAX? Welche? NASDAQ nicht aufzuhalten? Gold - sehen wir wieder 2000 USD? Solactive Precious Metals Top 25. Verdopplung seit Auflage. So weiter? Fragen von Antje Erhard an Martin Utschneider, Donner & Reuschel. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/