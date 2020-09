Einen Blitzstart zaubert heute freenet auf's Parkett. So springt der Kurs um rund zwei Prozent nach oben. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu freenet erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können.

Deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...