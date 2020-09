Wie die Wiener Börse mitteilt, notieren ab heute, 1. September, 2020 erstmals Produkte auf Bitcoin und Etherum im geregelten Markt der Wiener Börse. Sie bilden den Wert der beiden Kryptowährungen 1:1 nach. Versierte Anleger können damit über ihr reguläres Wertpapierdepot an den Entwicklungen der Kryptomärkte teilhaben - ein digitales Wallet, in dem Kryptowährungen bei Direktinvestitionen verwahrt werden, ist nicht erforderlich. "Kryptowährungen bieten erfahrenen Anlegern eine neue Möglichkeit zur Portfolio-Diversifikation. Mit dem Listing vergrößern wir die Auswahl an Anlageklassen an der Wiener Börse. Anleger können dadurch auch im Kryptohandel von den Börsenvorteilen profitieren: Überwachter und ...

