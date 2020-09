Trotz gemischter Vorgaben von den US-Börsen deutet sich in Frankfurt ein festerer Auftakt für den deutschen Handel an. Der DAX notiert vorbörslich rund 0,6 Prozent fester und damit über 13.000 Punkte. An der Wall Street hatten Dow Jones und S&P 500 am Montag schwächer geschlossen, der Technologiesektor jedoch weiter zugelegt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

