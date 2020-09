Dortmund (ots) -- SOKA-BAU erneuert bestehende Systemlandschaft im Bereich Bestandsführung- adesso insurance solutions liefert Bestandsverwaltungssystem in|sure PSLife und Softwarelösung MIGSuite zur Datenmigration- Projektlaufzeit: 2020 bis 2023 SOKA-BAU hat sich für das Bestandsverwaltungssystem in|sure PSLife und die Softwarelösung MIGSuite zur Datenmigration aus dem Hause adesso insurance solutions entschieden. Somit wird eine der größten Pensionskassen in Deutschland ihre bestehende Systemlandschaft im Bereich Bestandsführung kapitalgedeckter Rentenprodukte bis Mitte 2023 neu aufstellen. Damit baut adesso insurance solutions seine führende Rolle als Partner, insbesondere mittelständischer Vorsorgeunternehmen, weiter aus.Grundlagen für weitere Digitalisierung schaffenSOKA-BAU befindet sich aktuell in einem unternehmensübergreifenden Digitalisierungsprojekt mit dem Fokus auf automatisierte Geschäftsprozesse. Das Bestandsverwaltungssystem in|sure PSLife bietet genau das: das Zusammenspiel von Produkt, Bearbeitungsauftrag und Zeitmodell sowie die integrierte Dunkelverarbeitung aller bAV-relevanten Geschäftsprozesse. Zusätzlich hat SOKA-BAU mit MIGSuite ein Migrationswerkzeug, das die zentralen Aufgaben, wie Transformation, Archivierung, Controlling und Dokumentation, übernimmt und das Migrationsvorhaben beschleunigt. Auch sind im Wartungsvertrag die regelmäßigen Anpassungen an die gesetzlichen Vorgaben inkludiert.Aus zwei mach einsDer komplette Bestand aus zwei Verwaltungssystemen, bestehend aus allen Tarifgenerationen und den zugehörigen Vertragsbeständen, kann damit effizient und reibungslos in das neue Bestandsverwaltungssystem migriert werden. Diese Prozessoptimierung wappnet SOKA-BAU für die Zukunft, um zum Beispiel neue Kundenportale anzubinden. "Wir freuen uns, mit adesso insurance solutions einen erfahrenen Partner mit hoher bAV-Expertise gefunden zu haben, mit dem wir gemeinsam unser Digitalisierungsprojekt für SOKA-BAU weiter vorantreiben können", resümiert Roland Sonntag, Abteilungsdirektor Organisationsmanagement bei SOKA-BAU.Über SOKA-BAUUnter dem Dach von SOKA-BAU mit Sitz in Wiesbaden sind zwei gemeinsame Einrichtungen der Tarifvertragsparteien der Bauwirtschaft (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V., Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V.) vereint: die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) und die Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (ZVK). Aufgaben der ULAK sind die Sicherung von Urlaubsansprüchen und die Finanzierung der Berufsausbildung. Die ZVK bietet allen Beschäftigten der Baubranche eine überbetriebliche zusätzliche Altersversorgung. www.soka-bau.de (http://www.soka-bau.de)Über adesso insurance solutions GmbHDas Softwareunternehmen adesso insurance solutions, hundertprozentige Tochter der börsennotierten adesso SE, entwickelt und implementiert Standardsoftware für den deutschsprachigen Versicherungsmarkt. Auf der in|sure-Plattform bündelt das Dortmunder Unternehmen releasefähige Standard-Softwareprodukte und bietet daneben Software- und Servicelösungen für die Übernahme fachlicher Geschäftsprozesse im Kundenauftrag an. Alle in|sure-Produkte decken die Kernprozesse einer Versicherung ab. Sie sind als gesamte Anwendungslandschaft in|sure ecosphere oder als einzelne, flexibel miteinander kombinierbare Komponenten einsetzbar. Zur in|sure-Produktfamilie zählen: Partnerverwaltung, Bestandsmanagement sowie Leistungs- bzw. Schadenbearbeitung für alle Sparten, Produktmodellierung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und IT-Lösungen für den Provisions- sowie In-/Exkassoprozess. Darüber hinaus stellt adesso insurance solutions ein System für die softwaregestützte Datenmigration und eine selbstlernende KI für eine medienbruchfreie Dunkelverarbeitung zur Verfügung. www.adesso-insure.de (http://www.adesso-insure.de)Pressekontakt:Isabell AldagReferentin Marketing und Kommunikationadesso insurance solutions GmbHAgrippinawerft 2650678 KölnTel.: +49 152 38857669isabell.aldag@adesso-insurance-solutions.deOriginal-Content von: adesso insurance solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137347/4693864