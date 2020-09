Die Wiener Börse dürfte am Dienstag höher eröffnen. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte knapp eine halbe Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,60 Prozent. An den europäischen Leitbörsen zeichnete sich ebenfalls ein Handelsauftakt im grünen Bereich ab.Impulse für den Handel könnten am Vormittag Stimmungsdaten aus der europäischen Industrie liefern. Interessant dürften ...

