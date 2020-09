DJ Große Nachfrage: tktVivax-Gruppe stellt Führung breiter auf

Mit neuen Geschäftsführern für die Tochterunternehmen Vivax Consulting GmbH und Vivax Solution GmbH hat die tktVivax-Gruppe ihre Führungsebene jetzt deutlich erweitert. Zum 1. September 2020 wurde Matthias-Magnus Dudzus (35) zum alleinigen Geschäftsführer der Vivax Consulting GmbH berufen. Er löst dort die tktVivax-Geschäftsführer Dirk Fieml und Philipp Bode ab. Parallel dazu wurde Sven Siebrands (33) zum Geschäftsführer der Vivax Solution GmbH ernannt, wo er zuvor schon für die Softwareentwicklung verantwortlich zeichnete. "Wir erleben derzeit eine stark wachsende Nachfrage sowohl für unsere Beratungsangebote im Breitbandumfeld als auch für unsere Softwarelösungen für Breitbandanbieter und Versorgungsunternehmen. Dieses Wachstum können mit einer größeren Führungsmannschaft nun deutlich besser bewältigen", erläutert Dirk Fieml, Geschäftsführer des Mutterhauses tktVivax GmbH. Matthias-Magnus Dudzus ist seit Anfang 2019 als Business Consultant Markt & Finanzen für tktVivax tätig und erhielt bereits im Juli die Prokura in der Anfang des Jahres gegründeten Vivax Consulting GmbH. Zuvor war der gelernte Wirtschaftswissenschaftler fast zehn Jahre als selbstständiger Senior Consultant und Dozent in der Kommunal- und Unternehmensberatung aktiv. Zwischen 2015 und 2018 hatte er parallel dazu auch die Funktion des kaufmännischen Geschäftsführers des Softwarehauses smavedo UG inne. Sven Siebrands stieß 2017 zu tktVivax und ist seit 2019 als Leiter für die Softwareentwicklung der Vivax Solution GmbH verantwortlich. Seit Juli 2020 ist er dort ebenfalls Prokurist. Vor seinem Wechsel zu tktVivax war Sven Siebrands mehr als zehn Jahre in der Softwareentwicklung und Systemintegration in den Bereichen E-Commerce, Onlinemarketing und Schnittstellenentwicklung tätig. Unter dem Dach von Vivax Solution wurden zu Jahresbeginn die Produkte DICLINA, eine speziell auf das Management von Breitbandkunden und -netzen ausgelegt Lösung, sowie Vivax Analytics zusammengeführt. Mit Vivax Analytics PROCO und Vivax Analytics ITA können Versorgungsunternehmen ihre Prozesse, Prozesskosten sowie die eingesetzten IT-Werkzeuge analysieren und auf dieser Basis die Abläufe optimieren und digitalisieren. Kontaktdaten: tktVivax GmbH - Dirk Fieml Drakestraße 24 - 12205 Berlin Tel: +49 30 700 159 805 d.fieml@tkt-vivax.de www.tkt-vivax.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Uwe Pagel - Press'n'Relations GmbH Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.com Die tktVivax GmbH mit Sitz in Berlin und Niederlassungen in Stuttgart (Backnang) und Köln unterstützt ihre Kunden im Bereich zukunftsorientierter Telekommunikationstechnologien sowie mit Organisations-, Prozess- und Digitalisierungsberatung in der kommunalen Versorgungswirtschaft. Mit rund 50 Mitarbeitern deckt das Beratungsunternehmen ein breites Spektrum von der Analyse, Strategiefindung und Fördermittelberatung über die Neu- und Umgestaltung von Prozessen und Organisationen in allen Bereichen der Versorgungswirtschaft bis hin zur Planungs- und Umsetzungsbegleitung von Glasfaser- und 5G-Infrastrukturen an. Zielgruppe sind sowohl Stadtwerke als auch Kommunalverwaltungen. Dies ist eine Presseinformation der XY GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

