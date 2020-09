Für den kalifornischen Technologiekonzern Apple läuft es derzeit hervorragend. Die Produkte sind inmitten der Pandemie stark gefragt. Das dürfte auch im weiteren Jahresverlauf so bleiben.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg erfahren haben soll, habe Apple seine Lieferanten gebeten, zwischen 75 und 80 Millionen 5G-iPhones für dieses Jahr zu bauen, was in etwa der letztjährigen Markteinführung entspreche.Branchenexperten deuten die konstant hohe Anfrage an die Zulieferer als klares Zeichen von Stärke, ...

