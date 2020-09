DJ IPO/Wohnmobil-Hersteller Knaus Tabbert strebt an die Börse

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wohnmobil-Hersteller Knaus Tabbert bereitet seinen Börsengang vor. Mit Blick auf das schnelle Wachstum aufgrund der anhaltenden und steigenden Nachfrage in der gesamten Branche will das Unternehmen damit seine Aktionärsbasis erweitern, wie die Knaus Tabbert AG mitteilte. Die wachsende Nachfrage werde auch durch den Trend zu regionalem Tourismus, insbesondere als Folge der Covid-19-Pandemie, unterstützt.

Das Angebot werde bestehende Aktien aus dem Besitz der derzeitigen Aktionäre, der Investoren HTP Investments 1 BV, Catalina Capital Partners B.V. und Palatium Beteiligungsgesellschaft mbH umfassen. Hinzu kommen neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung, mit der Knaus Tabbert rund 20 Millionen Euro erlösen möchte, um seine Investitionspläne zu beschleunigen.

Das endgültige Platzierungsvolumen stehe noch nicht fest. Nach dem Börsengang werde der angestrebte Streubesitz voraussichtlich bei rund 50 Prozent liegen. Die Handelsaufnahme soll im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen.

Knaus Tabbert ist den Angaben zufolge einer der drei größten Hersteller von Reisemobilen, Caravans und Kastenwagen in Europa und erwirtschaftet rund zwei Drittel seines Umsatzes in Deutschland, dem größten europäischen Markt. Im vergangenen Jahr setzte das Unternehmen rund 780 Millionen Euro um und erzielte einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund 64 Millionen Euro. In den vergangenen drei Jahren lag das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum bei fast 15 Prozent und das durchschnittliche jährliche EBITDA-Wachstum bei etwa 9 Prozent

"Wir haben in den letzten Jahren an unserer Kapazitätsgrenze produziert, und alle Zeichen stehen auf weiteres Wachstum", sagte Vorstandschef Wolfgang Speck. "Unser Portfolio spricht sowohl erfahrene Nutzer von Freizeitmobilen als auch abenteuerlustige Einsteiger an. Mit unserem Börsengang wollen wir unsere hervorragende Position weiter verbessern, um das Marktwachstum mit unserem breit gefächerten Angebot zum Kauf und zur Miete nutzen zu können."

