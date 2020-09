Die Aktie von Nel ASA zeigt sich derzeit wieder deutlich fester und steht nun kurz vor dem Sprung auf ein neues Allzeithoch (bisheriges All-Time-High: 2,18 Euro vom 13. Juli 2020). Aktuell beträgt der Kurs 2,07 Euro und Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten können sich in den vergangenen zwei Wochen über einen Kursgewinn in Höhe von rund 14% freuen. In der 6-Monats-Betrachtung...

