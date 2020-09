Unterföhring (ots) - Der "Große Bruder" profitiert von seiner großen Familie: "Promi Big Brother" dominiert die Boulevard-Schlagzeilen im August. Das SAT.1-Entertainment-Aushängeschild glänzt aber nicht nur im linearen Fernsehen. Das TV-Format ist ein Paradebeispiel für die umfassende Wertschöpfungskette der SevenOne Entertainment Group: Schwestersender sixx verlängert die Marke jeden Abend erfolgreich mit "Promi Big Brother - Die Late Night Show" und erzielt damit hervorragende Marktanteile. Auf PromiBigBrother.de und auf Joyn können die Fans noch tiefer in das PromiBB-Sommermärchen eintauchen und die SAT.1-App ermöglicht es, über verschiedene Votings interaktiv auf das Geschehen im Märchenland Einfluss zu nehmen. Die SevenOne AdFactory glänzt im zweiten Jahr in Folge mit einem außergewöhnlichen Product-Placement: Der PENNY Markt ist in der diesjährigen "Promi Big Brother"-Welt als Knusperhäuschen in die TV-Show integriert. ProSiebenSat.1 Licensing bringt den Style des "Großen Bruders" in die Kleiderschränke der Zuschauer. Ein Modell, das überzeugt: Im Herbst gehen weitere große Projekte an den Start, darunter "The Masked Singer" und die Jubiläumsstaffel von "The Voice of Germany", die den ganzheitlichen und damit wegweisenden Ansatz der umfassenden Wertschöpfung gehen. 7Sports wandelt mit dem exklusiven Rechte-Deal zur Formel E auf ähnlichen Pfaden: Die Sportbusiness-Unit von ProSiebenSat.1 wird das nachhaltige Racing-Event ab 2021 nicht nur live ins Free TV zu SAT.1 bringen, sondern es auch zielgruppengerecht und passgenau für Werbepartner auf alle relevanten Plattformen heben.Die Senderfamilien im ÜberblickSAT.1 feiert im August die beste Prime Time seit fünf JahrenDrei Wochen "Promi Big Brother" mit zehn Live-Shows um 20:15 Uhrzahlen sich aus: SAT.1 feiert im August die beste Prime Time seitfünf Jahren (01.-30.08.2020, Slot: 20:00 bis 23:00 Uhr: 9,5% MA imSchnitt, Z. 14-49 J.). Die perfekte Ergänzung zu "Promi Big Brother"liefern der erfolgreiche Neustart von "112 - Notruf Deutschland", dasSerien-Finale von "Criminal Minds" sowie starke Spielfilme. Insgesamterreicht SAT.1 mit 8,3 Prozent Marktanteil den besten Monat seitOktober 2019. Auf den digitalen Kanälen wächst der Sender bei denVideo Views um 30 Prozent im Vergleich zum Juli. SAT.1 GOLD steht imAugust bei soliden 1,7 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J., Z. F 40-64J.: 3,2% MA). Mit bester Show-, Reality- und Serien-Unterhaltung gehtes im September in SAT.1 weiter: Bereits morgen (02.09.) startet "TheTaste" in die achte Staffel, am 4. und 11. September steigen "DieFestspiele der Reality-Stars", ab dem 10. September zeigt SAT.1 dasneue Crime-Serien-Highlight "Prodigal Son", und am 18. und 25.September fliegen in "Das große SAT.1 Promiboxen" die Fäuste.Solider August für ProSieben und ProSieben MAXXNach einem August ohne große Showstarts setzen ProSieben undProSieben MAXX zum Beginn des reichweitenstarken Herbstes wiederstark auf ihre großen Marken: Am Mittwoch, 2. September, starten dieUS-Serien "Grey's Anatomy" und "Seattle Firefighters". Das erste vonzwei Länderspielen der deutschen U21-Nationalmannschaft im Septemberwird am Donnerstag, 3. September, auf ProSieben MAXX angepfiffen."Schlag den Star" mit der Powerfrauen-Paarung Verona Pooth gegenJanine Kunze läuft am Samstag, 5. September. Klaas Heufer-Umlauf lädtab Montag, 7. September, wieder zu "Late Night Berlin". Ab Dienstag,8. September, duellieren sich Joko & Klaas in JKvsP7 mit ihremHeimatsender. In der Nacht auf Freitag, 11. September, startet aufProSieben MAXX die Football-Saison mit ranNFL. In einerEventprogrammierung setzt ProSieben jeweils donnerstags (Start:17.09.) und samstags (Start: 19.09.) auf "FameMaker", die neue Showaus dem Kopf von Stefan Raab. Im August erzielt ProSieben in derganzen Markenfamilie solide Zahlen: Die digitalen Werte liegen aufdem Niveau des Vormonats. ProSieben MAXX überzeugt mit 1,5 ProzentMarktanteil (Z.14-49 J.). Und ProSieben schließt den Monat mit 8,7Prozent Marktanteil (Z.14-49 J.) ab. Für den September erwartet dieganze ProSieben-Markenfamilie deutliche Steigerungen.Kabel Eins strahlt im August mit sonnigen 5,3 Prozent MarktanteilMit erfolgreichen Eigenproduktionen durch den Sommer: Deutlich überVorjahresniveau schließt Kabel Eins den August mit sonnigen 5,3Prozent Marktanteil ab (Z. 14-49 J., August 2019: 5,0 % MA). Im TVpunkten unter anderem der Neustart "Yes, we camp", "Abenteuer Lebentäglich", "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt" oder "AbenteuerLeben am Sonntag" mit hervorragenden Werten. Auch auf den digitalenPlattformen steigert sich Kabel Eins im Vergleich zum Vorjahresmonatum sehr gute 35 Prozent. Vor allem die Corona-Spezial-Einsätze in"Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!" von Frank Rosin und Teamsind bei den Usern beliebt. Mit starken Kabel Eins-Eigenproduktionengeht's auch im September weiter: Die "Trucker Babes" cruisen in eineneue Staffel (ab 06.09.), und Peter Giesel rettet den Urlaub in zweineuen Folgen "Achtung Abzocke" (ab 17.09.). Kabel Eins Doku hältweiterhin die Eins vor dem Komma und schließt den August mit guten1,0 Prozent Marktanteil ab.Bester Monat des Jahres für sixxDie märchenhaften Lästerschwestern beflügeln mit "Promi Big Brother -Die Late Night Show" die August-Quoten: Mit 1,6 und 2,1 ProzentMarkanteil (Z. 14-49 J., Z. F 14-39 J.) schwingt sich sixx zum bestenMonat des Jahres in beiden Zielgruppen empor. Digital läuft'sebenfalls hervorragend: Bei den Video Views legt der Frauensender umsensationelle 92 Prozent im Vergleich zum Vormonat und um 36 Prozentim Vergleich zum Vorjahres-August zu.Im September lustwandelt Paula Lambert ab morgen (02.09.) mit neuenShows durch den Mittwochabend: Auf "Paula kommt - Auf der Suche nachder weiblichen Lust" (20:15 Uhr) folgen die Live-Call-in-Show "Paulakommt... am Telefon" (22:05 Uhr) sowie "Paula kommt - Wir leben Sex"(23:05 Uhr). Quelle TV: Basis: Marktstandard TV | AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Media Insights & Analytics; Business Intelligence. Erstellt: 01.09.2020 für den Zeitraum 01.08.-31.08.2020; vorläufig gewichtet: 28.08.-31.08.2020; Seher in Mio., mind. 1 Min konsekutive Nutzung; Gruppen-Marktanteile: Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. aller Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofern nicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre.