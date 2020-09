Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Erholung bei Bankanleihen hat sich zuletzt fortgesetzt, so die Analysten der Helaba.Aktuell seien die Anleihe-Bewertungen stark durch das allgemeine Marktumfeld bestimmt, und weniger durch Sektor-Nachrichten. Nach dem Feiertag in Großbritannien würden die ITRAXX-Indices erst heute in die Woche starten. Aufgrund des Feiertags sei der Handel gestern äußerst ruhig gewesen. ...

