Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche gab es aus Washington eine wichtige Weichenstellung: Die US-Notenbank hat ihre geldpolitische Strategie geändert, so die Analysten der DekaBank.Bisher habe sie das einfache Ziel gehabt, eine Inflationsrate von 2% anzusteuern. Nunmehr solle dieses Ziel über den Durchschnitt eines längeren Zeitraums verfolgt werden. Anlass für die Änderung seien die zu niedrigen Inflationsraten der vergangenen Jahre gewesen, die nun durch etwas höhere Raten in der Zukunft ausgeglichen werden dürften. Das bedeute eine noch längere Ausdehnung der expansiven Politik - mit ultraniedrigen Zinsen und hohen Geldmengen - als ohnehin bereits erwartet. Die Aktienkurse würden durch diesen Schwenk weiter unterstützt. Der US-Dollar dürfte durch die Strategieänderung nochmals leicht geschwächt werden. ...

