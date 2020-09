Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nicht unerwartet blieb der Primärmarkt in beiden Segmenten am gestrigen Ultimo ruhig, so die Analysten der Helaba.Insgesamt hinke das diesjährige Angebot an Covered Bonds mit einem EUR-Benchmark-Volumen von 69 Mrd. EUR per Ende August deutlich hinter dem Vorjahreswert von rd. 97 Mrd. EUR hinterher. Grund dafür sei die für viele Banken günstige Refinanzierungsalternative über den gezielten Lanfristtender der EZB, der auch im September wieder anstehe. Doch die Hoffnung auf eine Rückkehr zu ein wenig Normalität am Covered Bond Markt sei zurück. Bei den SSAs starte heute das Land Niedersachsen in den September. ...

