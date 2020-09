Bei der US-Präsidentschaftswahl im November tritt Donald Trump gegen den Demokraten Joe Biden an, einen langjährigen Politiker, der einen progressiveren Politikansatz vertritt. David Zahn, unser Head of European Fixed Income, erläutert die Folgen der US-Wahl für Europa und die Gründe, warum viele politische Ideen Bidens den Ansichten der Europäer näher sind. 2016 ließ sich kaum absehen, was von Donald Trump, einem unkonventionellen Kandidaten, der die US-Präsidentschaftswahl überraschend gewann, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...