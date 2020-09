(shareribs.com) Chicago 01.09.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich zum Wochenauftakt uneinheitlich. Die Sojabohnen kletterten auf das höchste Niveau seit zwei Jahren, während es für Mais nach einem Fünf-Monatshoch deutlich nach unten ging. Das USDA hat am Montag den jüngsten Crop Progress Report veröffentlicht. Dieser zeigte eine leichte Verschlechterung des Zustands der Maisernte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...