Rocket Internet kehrt der Börse in den Rücken: So geht es für die Aktie jetzt weiter

Paukenschlag bei Rocket Internet (WKN: A12UKK / ISIN: DE000A12UKK6): Das im MDAX notierte Unternehmen will sich von der Börse zurückziehen. Wie der Start-up-Investor am Dienstagmorgen per Ad-hoc-Meldung bekanntgab, wird dazu den Aktionären der Rückkauf ihrer Anteilsscheine für je 18,57 Euro angeboten. Diese Bargegenleistung entspricht dem gesetzlichen Mindestpreis, also dem volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen sechs Monate.

Außerordentliche Hauptversammlung

Eine außerordentliche Hauptversammlung soll dazu am 24. September über die Einziehung von Rocket-Internet-Aktien beschließen, die zuvor im Rahmen eines an die Aktionäre gerichteten Delisting-Rückerwerbsangebots erworben werden sollen. Sofern die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist, wird die Hauptversammlung den Beschluss mit einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen treffen.

