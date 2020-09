Der "kleine Bruder" des Goldes befindet sich weiter im Höhenflug! Nach der kräftigen Konsolidierungsphase am 11. und 12.08.20, die bis auf 23,44 USD nach unten führte, konnte das Edelmetall in der Folge wieder deutlich zulegen und notiert am heutigen Dienstag zur Stunde bereits wieder bei 28,83 USD. Wir sichern nun weitere Gewinne ab und ziehen den StopLoss für unsere Longpostion knapp unter die letzten Tiefs auf 25,99 USD nach. Silber Tageschart Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...