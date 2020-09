Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) lediglich einen leichten Umsatzrückgang verbucht und die Auswirkungen der Pandemie aufgrund der starken Aufstellung bislang gut verkraftet. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und erneuert das positive Rating.

Nach Analystenaussage ergebe sich für das Unternehmen weiteres Absatzpotenzial aus der Digitalisierung. Demnach bestehe bei vielen Unternehmen noch massiver Nachholbedarf. Der Vorstand von PSI sehe Hinweise, dass in der Industrie die derzeit schwächere Nachfrage genutzt werde, um die internen Prozesse zu digitalisieren. Auf Akquisitionsseite sei die Prognos Energy GmbH erworben worden, womit sich PSI im Energiebereich verstärket habe. Auch nach diesem erfolgreichen Zukauf halte das Management laut GSC Ausschau nach weiteren Akquisitionskandidaten. Angesichts des erfreulichen Auftragsbestands und der soliden Entwicklung habe der Analyst seine Prognosen angehoben. Es sei durchaus vorstellbar, dass sich im weiteren Jahresverlauf Potenzial für eine weitere Erhöhung ergebe. Auf Basis der angehobenen Schätzungen erhöht der Analyst das Kursziel auf 27,00 Euro (zuvor: 23,00 Euro) und erneuert das Rating "Kaufen".

