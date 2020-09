Den für die deutsche Autoindustrie wichtigen Zulieferern drohen einer Studie zufolge in diesem Jahr erhebliche Einbußen. Finanzschwache Unternehmen könnten sogar in die Insolvenz rutschen. Die Experten von PwC Strategy& untersuchten die wichtigen Zulieferer und geben einen düsteren Ausblick.Die Beratungsfirma PwC Strategy& geht von einem globalen Umsatzrückgang großer Unternehmen in der Zulieferindustrie um 13 bis 24 Prozent aus - je nach weiterer Entwicklung der Corona-Pandemie. Schon Anfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...