Unterföhring (ots) - Die "Jungen Wilden" wollen doch nur spielen! Nach zehnmonatiger Pause geht die U21-EM-Qualifikation in die nächste Phase: Am Donnerstag, 3. September 2020 trifft das Team von Trainer Stefan Kuntz auf Moldau - live auf ProSieben MAXX. Moderator Christian Düren, Experte René Adler und Kommentator Uwe Morawe melden sich ab 17:45 Uhr aus der BRITA-Arena in Wiesbaden.Nur fünf Tage später, am Dienstag, 8. September 2020, tritt die deutsche U21-Nationalmannschaft im Spitzenspiel der Gruppe 9 beim aktuellen Tabellenführer Belgien an. ProSieben MAXX überträgt live ab 15:30 Uhr mit dem o. g. "ran Fußball"-Team aus dem Stadion Den Dreef in Leuven. Mit den Belgiern haben die "jungen Wilden" noch eine Rechnung offen: Das Hinspiel in Deutschland gewann das Team von Trainer Jacky Mathijssen knapp mit 3:2. Mit sechs Punkten aus drei Spielen liegt die U21-Nationalmannschaft aktuell auf Platz zwei hinter Belgien mit einem Punkt Rückstand - allerdings hat Belgien bereits vier Spiele absolviert.In der Defensive setzt Stefan Kuntz auf Nico Schlotterbeck (Union Berlin) als Stabilisator mit Offensivqualitäten. U21-Vize-Europameister Arne Meier (Hertha BSC) kehrt nach langer Verletzungspause ins Team zurück."ran Fußball"-Experte René Adler: "Ich erwarte zwei völlig unterschiedliche Spiele und Aufgaben für die deutsche U21. Mit Belgien treffen wir einen Gegner auf Augenhöhe, gegen Moldau ist das Team von Stefan Kuntz klar in der Favoriten-Rolle, aber der Gegner ist nicht zu unterschätzen und wird unangenehm sein. Zudem müssen viele neue Spieler integriert werden - die so noch nicht zusammengespielt haben. Man darf sehr gespannt sein."ranFußball: U21-EM-Qualifikation live auf ProSieben MAXX / ran.deDonnerstag, 3. September 2020, 17:45 Uhr Deutschland - MoldauDienstag, 8. September 2020, 15:30 Uhr Belgien - DeutschlandProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR News, Sports, Factual & FictionChristiane MaskeTel. +49 [89] 9507-1163 / Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel. +49 [89] 9507-1191 / Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/4694085