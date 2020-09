NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Total SA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Nach dem Nachfragetiefpunkt im zweiten Quartal hellten sich die Aussichten der Ölkonzerne wieder auf, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Total verdiene wegen seiner soliden Geschäftszahlen und der vergleichsweise hohen Dividendenrendite einen Bewertungsaufschlag. Seit Jahresbeginn habe sich die Aktie nur wenig besser als die Branche entwickelt. Deshalb zählt Malek Total neben Equinor, BP und Galp zu seinen Favoriten im Sektor./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2020 / 20:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2020 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120271

TOTAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de