Bonn (www.anleihencheck.de) - Etwas im Schatten der Rede des FED-Vorsitzenden Jerome Powell hatte sich bei der virtuellen "Jackson Hole"-Konferenz auch EZB-Chefvolkswirt Philip R. Lane per Redebeitrag zu Wort gemeldet, so die Analysten von Postbank Research.Er habe darauf hingewiesen, dass die Coronavirus-Pandemie drei Herausforderungen für die EZB bereitgehalten hätte: die Märkte zu stabilisieren, ein hinreichendes Angebot an Krediten bereitzustellen und potenzielle Risiken auf der Unterseite des Inflationspfades zu neutralisieren. Lane habe die Meinung vertreten, dass die Wirkung der bisherigen EZB-Geldpolitik auf die kurzfristigen Zinsen unzureichend sei. Auf die Phase der Stabilisierung der Märkte folge nun Phase zwei mit der Erreichung des Inflationsziels von zwei Prozent. Lane sei dabei sekundiert worden vom französischen Notenbankpräsidenten François Villeroy de Galhau, der angedeutet habe, dass die Strategieüberprüfung der EZB sich auf ein glaubwürdiges und symmetrisches Inflationsziel fokussieren werde. ...

