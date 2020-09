Der Videokonferenz-Anbieter Zoom profitierte im abgelaufen Quartal zweifellos von der Corona-Pandemie. Dank starker Zahlen steigt die Aktie am Dienstag vorbörslich auf ein neues Allzeithoch. Trotz eines Datenskandals im April, verzeichnete das Unternehmen ein deutliches Umsatzwachstum. Auch für das Gesamtjahr ist Zoom positiv gestimmt.Im zweiten Quartal schoss der Umsatz im Jahresvergleich von knapp 146 Millionen Dollar auf 663,5 Millionen Dollar in die Höhe - ein sagenhaftes Plus von 355 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...