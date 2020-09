DER AKTIONÄR hat die Hintergründe bei Allgeier bereits thematisiert. In der Print-Ausgabe 29/20 wurde die Aktie in der Titelstory ("Mit diesen Aktien stillen Sie Ihren Renditehunger") bei Kursen um 36 Euro zum Kauf empfohlen. "Kommt die Abspaltung, fliegt die Aktie" lautete die Überschrift. Mittlerweile nimmt die Abspaltung der Technology-Einheit Nagarro Formen an - und die die Aktie notiert rund 75 Prozent höher.Der Fahrplan für den Spin-off, also für die Abspaltung der in der Nagarro-Gruppe gebündelten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...