Nach längerem Zögern steht jetzt doch der vielleicht grösste Börsengang der Geschichte an. Ant Financial, bzw Ant Group geht an die Börse in Hongkong und Shanghai. Die Firma, die besser als Alipay oder Alibabas Fintech Tochter bekannt ist, hat sich damit gegen die USA entschieden. Wegen den oft deutlich geringeren Bewertungen chinesischer Firmen an Ameriaks örsen und auch aufgrund von politischem Gegenwind ist das durchaus nachvollziehbar. Interessanterweise ist auch der Anteil den Jack Ma an Ant hält deutlich größer als an Alibaba.Über die genaue Bewertung weiß man natürlich noch nichts, aber es soll mindestens für eine Bewertung von 200 Mrd. USD kommen […] ...

